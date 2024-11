Van más de 12 mil personas asesoradas por Profeco en el Buen Fin 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se ha orientado a más de 12 mil personas y recuperado más de un millón de pesos durante el Buen Fin.

Al corte de las 10 de la mañana de este lunes, detallaron que se ha orientado a 12 mil 218 personas, quienes solicitaron asesoría sobre los trámites, así como el proceso para inconformarse por incumplimiento de ofertas, de promoción y en los plazos de entrega; también por la cancelación de compra, recibir un producto equivocado, no respetar el precio anunciado, entre otros motivos.

Este último día del Buen Fin inició con 275 inconformidades atendidas, las cuales son un acumulado desde el 15 de noviembre. De dicho total, 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención.