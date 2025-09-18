Van 21 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

El nuevo corte oficial detalla que se mantienen 27 personas hospitalizadas, mientras que 36 ya fueron dadas de alta. El accidente ocurrió el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, donde una pipa que transportaba alrededor de 50 mil litros de gas LP volcó y explotó, provocando un incendio que alcanzó vehículos, viviendas y comercios cercanos.

Entre las víctimas se encuentra el conductor de la unidad, Fernando Soto Munguía, quien murió el 16 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, luego de permanecer internado en estado crítico.