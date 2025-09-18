Van 21 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ascendió a 21, de acuerdo con el reporte más reciente emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 18 de septiembre.
El nuevo corte oficial detalla que se mantienen 27 personas hospitalizadas, mientras que 36 ya fueron dadas de alta. El accidente ocurrió el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, donde una pipa que transportaba alrededor de 50 mil litros de gas LP volcó y explotó, provocando un incendio que alcanzó vehículos, viviendas y comercios cercanos.
Entre las víctimas se encuentra el conductor de la unidad, Fernando Soto Munguía, quien murió el 16 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, luego de permanecer internado en estado crítico.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades de la empresa transportista y esclarecer las causas del siniestro. En tanto, familiares de afectados han señalado la urgencia de recibir apoyos y acompañamiento tras la tragedia.
