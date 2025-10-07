Van 19 detenidos por caso Rancho Izaguirre; entre ellos, alcalde y jefe de policía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 19 personas han sido detenidas y procesadas como parte de las investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, informó este martes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que entre los implicados se encuentran el presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano, presuntamente por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actividades de huachicol (robo de combustible).

“Tenemos 19 personas procesadas por delitos de carácter federal (...). Aseguramos el inmueble y creemos que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos hechos”, declaró Gertz Manero.

El rancho —presuntamente utilizado por el CJNG como centro de operaciones— se convirtió en una pieza clave para reducir los índices delictivos en la región conocida como los Valles de Jalisco. De acuerdo con el fiscal, el aseguramiento del inmueble ha tenido efectos positivos en la disminución de la violencia en la zona.