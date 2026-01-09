¿Vamos? Inicia Feria de León, Guanajuato, con conciertos que no querrás perderte

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Este viernes 9 de enero inicia oficialmente la Feria Estatal de León 2026, una de las fiestas más esperadas del país por su mezcla de música, cultura, gastronomía y entretenimiento para toda la familia, con una cartelera que va desde lo mejor del regional mexicano hasta artistas internacionales.
Para la inauguración, dos presentaciones encabezan la jornada: Enjambre, agrupación icónica del rock mexicano, se presentará en el Foro de la Gente a las 9:00 de la noche, mientras que el cantante Alfredo Olivas hará lo propio a las 11:00 p.m. en el Palenque, en uno de los shows más esperados de la edición.
Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos como:
Ilusión on Ice
“Donde nacen los sueños” de Disney
Souvenir’s Circo Robert’s
Zona gastronómica, área comercial, juegos mecánicos y más
La Feria se llevará a cabo hasta el 4 de febrero, por lo que los visitantes tendrán varias semanas para disfrutar de su amplia oferta de actividades.
La entrada general a la feria tiene un costo de $15, mientras que para algunos eventos sí tendrán otro costo, que varía según el artista y el foro.
Palenque (Boletos de pago):
10 Ene: Gloria Trevi
16 Ene: Carlos Rivera
17 Ene: Julión Álvarez
22-23 Ene: Carin León
29 Ene: Christian Nodal
30-31 Ene: Alejandro Fernández
1 Feb: Banda MS
2-3 Feb: Edén Muñoz
4 Feb: Chuy Lizárraga
Foro Mazda / Velaria (Gratuitos):
10 Ene: Foo Fighters
17 Ene: DLD
22 Ene: Los Ángeles Azules
24 Ene: Kinky
30 Ene: Tiësto
1 Feb: Paty Cantú y Mau y Ricky
4 Feb: Zoé
Si eres de los que va a ir de Morelia a Léon, ¡allá nos vemos! Checa más detalles en sus redes sociales.
RYE-