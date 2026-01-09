¿Vamos? Inicia Feria de León, Guanajuato, con conciertos que no querrás perderte

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Este viernes 9 de enero inicia oficialmente la Feria Estatal de León 2026, una de las fiestas más esperadas del país por su mezcla de música, cultura, gastronomía y entretenimiento para toda la familia, con una cartelera que va desde lo mejor del regional mexicano hasta artistas internacionales.

Para la inauguración, dos presentaciones encabezan la jornada: Enjambre, agrupación icónica del rock mexicano, se presentará en el Foro de la Gente a las 9:00 de la noche, mientras que el cantante Alfredo Olivas hará lo propio a las 11:00 p.m. en el Palenque, en uno de los shows más esperados de la edición.