¿Vamos? Inicia Feria de León, Guanajuato, con conciertos que no querrás perderte

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Este viernes 9 de enero inicia oficialmente la Feria Estatal de León 2026, una de las fiestas más esperadas del país por su mezcla de música, cultura, gastronomía y entretenimiento para toda la familia, con una cartelera que va desde lo mejor del regional mexicano hasta artistas internacionales.

Para la inauguración, dos presentaciones encabezan la jornada: Enjambre, agrupación icónica del rock mexicano, se presentará en el Foro de la Gente a las 9:00 de la noche, mientras que el cantante Alfredo Olivas hará lo propio a las 11:00 p.m. en el Palenque, en uno de los shows más esperados de la edición.

Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos como:

  • Ilusión on Ice

  • “Donde nacen los sueños” de Disney

  • Souvenir’s Circo Robert’s

  • Zona gastronómica, área comercial, juegos mecánicos y más

La Feria se llevará a cabo hasta el 4 de febrero, por lo que los visitantes tendrán varias semanas para disfrutar de su amplia oferta de actividades.

La entrada general a la feria tiene un costo de $15, mientras que para algunos eventos sí tendrán otro costo, que varía según el artista y el foro.

🎤 Cartelera destacada de conciertos

Palenque (Boletos de pago):

  • 10 Ene: Gloria Trevi

  • 16 Ene: Carlos Rivera

  • 17 Ene: Julión Álvarez

  • 22-23 Ene: Carin León

  • 29 Ene: Christian Nodal

  • 30-31 Ene: Alejandro Fernández

  • 1 Feb: Banda MS

  • 2-3 Feb: Edén Muñoz

  • 4 Feb: Chuy Lizárraga

Foro Mazda / Velaria (Gratuitos):

  • 10 Ene: Foo Fighters

  • 17 Ene: DLD

  • 22 Ene: Los Ángeles Azules

  • 24 Ene: Kinky

  • 30 Ene: Tiësto

  • 1 Feb: Paty Cantú y Mau y Ricky

  • 4 Feb: Zoé

Si eres de los que va a ir de Morelia a Léon, ¡allá nos vemos! Checa más detalles en sus redes sociales.

