México

¡Vamos! Foo Fighters, Zoé, Tiësto y más se presentarán en la Feria de León 2026

¡Vamos! Foo Fighters, Zoé, Tiësto y más se presentarán en la Feria de León 2026
FB/Feria Estatal de León
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Feria de León 2026 ya genera gran expectativa, y uno de los principales focos de atención es el Foro Mazda, uno de sus escenarios más importantes, que año con año reúne a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Este martes 25 de noviembre, autoridades y organizadores dieron a conocer el cartel completo de artistas que se presentarán en este foro entre el 9 de enero y el 4 de febrero, periodo en el que se celebrará la tradicional feria.

Como en ediciones anteriores, se espera una programación variada con géneros como pop, regional mexicano, rock, urbano y electrónica. Figuras como Foo Fighters, Zoé, Tiësto y Los Ángeles Azules destacan en la lista oficial.

Artistas confirmados Foro Mazda - Feria de León 2026:

  • 9 de enero: Enjambre

  • 10 de enero: Foo Fighters

  • 11 de enero: Pequeños Musical

  • 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

  • 17 de enero: DLD

  • 20 de enero: Los Recoditos

  • 22 de enero: Los Ángeles Azules

  • 23 de enero: La Arrolladora

  • 24 de enero: Kinky

  • 30 de enero: Tiësto

  • 31 de enero: Moenia

  • 1 de febrero: Paty Cantú y Mau y Ricky

  • 3 de febrero: Banda Machos

  • 4 de febrero: Zoé

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál será la dinámica para adquirir las entradas a los conciertos, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles a través de los canales oficiales.

Cabe destacar que este evento atrae cada año a miles de visitantes, incluyendo un importante flujo de asistentes provenientes de Michoacán, por lo que se espera una fuerte presencia de público del estado.

mrh

Zoé
Foo Fighters
Feria de León
Tiësto

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com