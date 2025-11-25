¡Vamos! Foo Fighters, Zoé, Tiësto y más se presentarán en la Feria de León 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Feria de León 2026 ya genera gran expectativa, y uno de los principales focos de atención es el Foro Mazda, uno de sus escenarios más importantes, que año con año reúne a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Este martes 25 de noviembre, autoridades y organizadores dieron a conocer el cartel completo de artistas que se presentarán en este foro entre el 9 de enero y el 4 de febrero, periodo en el que se celebrará la tradicional feria.

Como en ediciones anteriores, se espera una programación variada con géneros como pop, regional mexicano, rock, urbano y electrónica. Figuras como Foo Fighters, Zoé, Tiësto y Los Ángeles Azules destacan en la lista oficial.

Artistas confirmados Foro Mazda - Feria de León 2026: