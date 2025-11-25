¡Vamos! Foo Fighters, Zoé, Tiësto y más se presentarán en la Feria de León 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Feria de León 2026 ya genera gran expectativa, y uno de los principales focos de atención es el Foro Mazda, uno de sus escenarios más importantes, que año con año reúne a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.
Este martes 25 de noviembre, autoridades y organizadores dieron a conocer el cartel completo de artistas que se presentarán en este foro entre el 9 de enero y el 4 de febrero, periodo en el que se celebrará la tradicional feria.
Como en ediciones anteriores, se espera una programación variada con géneros como pop, regional mexicano, rock, urbano y electrónica. Figuras como Foo Fighters, Zoé, Tiësto y Los Ángeles Azules destacan en la lista oficial.
9 de enero: Enjambre
10 de enero: Foo Fighters
11 de enero: Pequeños Musical
16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
17 de enero: DLD
20 de enero: Los Recoditos
22 de enero: Los Ángeles Azules
23 de enero: La Arrolladora
24 de enero: Kinky
30 de enero: Tiësto
31 de enero: Moenia
1 de febrero: Paty Cantú y Mau y Ricky
3 de febrero: Banda Machos
4 de febrero: Zoé
Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál será la dinámica para adquirir las entradas a los conciertos, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles a través de los canales oficiales.
Cabe destacar que este evento atrae cada año a miles de visitantes, incluyendo un importante flujo de asistentes provenientes de Michoacán, por lo que se espera una fuerte presencia de público del estado.
