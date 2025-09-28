Vamos a recuperar el tren de pasajeros México-Guadalajara: Sheinbaum

Zapopan, Jalisco (MiMorelia.com).- Desde Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, como una acción prioritaria del Gobierno de México, se recuperará el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara, el cual forma parte de los más de 3 mil kilómetros (km) de vías férreas que se construirán en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Uno de los proyectos más importantes del sexenio son los trenes del norte: ya se está construyendo el México-Querétaro. Ya licitamos el Querétaro-Irapuato. Después va Irapuato-León. Y después, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara. Para todo alcanza”, destacó.

Asimismo, anunció que la Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrá todo su presupuesto para el siguiente año, esto en beneficio de las y los estudiantes de esta institución de educación superior. Además, en apoyo a la educación en el estado, se incrementarán los espacios para educación media superior. Para ello, ya se construye una preparatoria en El Salto, se amplía un plantel en Lagos de Moreno y se convierten dos en Tonalá y Ayotlán. También se evalúa la instalación de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), y se desarrolla el Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, a través del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el gobierno del estado.