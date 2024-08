Vamos a gobernar con espíritu de mujer y transformación: Claudia Sheinbaum

Manzanillo, Colima (MiMorelia.com).- Gobernar con espíritu de mujer y con los valores de la Transformación, fue el compromiso que hizo Claudia Sheinbaum Pardo en su primera gira como Presidenta Electa de México, junto al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien presidió la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo, en el estado de Colima.

”Va a haber continuidad, porque no se nos olvida y nunca se nos va olvidar de dónde venimos, de nuestro movimiento, nuestros principios y nuestras causas. Y vamos a gobernar con esos principios, con el principio que ustedes conocen, la esencia del Humanismo Mexicano: ‘Por el bien de todos, primero los pobres´(…)”.

”En 200 años de la República, me toca ser la primera mujer Presidenta, pero como lo he dicho: No pienso que llego sola, por mi esfuerzo personal o por algo individual, llegamos todas las mujeres de México. Es un reconocimiento del pueblo de México, a las madres, a las tías, a las hijas, a las abuelas, a las bisabuelas; y por eso, sepan que llevamos en el corazón, en la mente, en el pensamiento, nuestro espíritu de mujer y nuestro espíritu de Transformación”, aseveró.