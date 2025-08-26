México

¿Vacaciones en la playa? Tormenta Juliette causa mal tiempo en Baja California Sur

La tormenta tropical Juliette se encuentra a 825 km de Cabo San Lucas, con vientos de hasta 120 km/h y lluvias de 25 a 50 mm
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Juliette continúa su desplazamiento en el Océano Pacífico, provocando lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 15:00 horas (hora local), el centro de la tormenta se ubicaba a 825 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Condiciones actuales:

  • Vientos máximos sostenidos: 100 km/h

  • Rachas: 120 km/h

  • Presión mínima central: 996 hPa

  • Oleaje esperado: de 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental de Baja California Sur

  • Lluvias acumuladas esperadas: entre 25 y 50 mm del 26 al 27 de agosto

El SMN exhortó a extremar precauciones en zonas costeras por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado, especialmente para quienes realizan actividades marítimas o turísticas. También pidió estar atentos a las recomendaciones emitidas por Protección Civil en cada entidad.

