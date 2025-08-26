¿Vacaciones en la playa? Tormenta Juliette causa mal tiempo en Baja California Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Juliette continúa su desplazamiento en el Océano Pacífico, provocando lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 15:00 horas (hora local), el centro de la tormenta se ubicaba a 825 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Condiciones actuales: