¡Vacaciones de terror! Extraen cangrejo del oído de un niño [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debían ser unas vacaciones de playa se convirtieron en una experiencia insólita para un niño en Cancún, luego de que un cangrejo bebé se introdujera en su oído mientras nadaba, provocándole dolor y gran angustia.
En un video que circula en redes sociales se observa al pequeño, visiblemente asustado, mientras sostiene la mano de su madre. Un médico revisa con cuidado el oído y, con instrumental especializado, logra extraer al animal sin lastimarlo.
“¿Me voy a quedar ciego?”, preguntó el menor con voz temblorosa, a lo que su madre respondió rápidamente que no corría peligro.
Tras varios segundos de tensión, el doctor mostró el pequeño cangrejo que había causado la incomodidad, generando sorpresa y alivio entre los presentes.
El caso se volvió viral en pocas horas, pues para muchos usuarios este hecho representó un “nuevo miedo desbloqueado”, ya que se trata de un riesgo poco común pero posible al nadar en el mar.
Entre bromas y mensajes de empatía, las reacciones coincidieron en destacar la valentía del menor, quien a pesar del miedo se mantuvo quieto para permitir que el procedimiento fuera exitoso.
Especialistas explicaron que la presencia de un animal dentro del canal auditivo puede causar lesiones como rasgaduras, perforación de tímpano, hemorragias o infecciones.
De no haberse retirado a tiempo, el cangrejo pudo provocar otitis severa, especialmente si moría dentro del oído y comenzaba a descomponerse.
mrh