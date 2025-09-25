México

¡Vacaciones de terror! Extraen cangrejo del oído de un niño [VIDEO]

¡Vacaciones de terror! Extraen cangrejo del oído de un niño [VIDEO]
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debían ser unas vacaciones de playa se convirtieron en una experiencia insólita para un niño en Cancún, luego de que un cangrejo bebé se introdujera en su oído mientras nadaba, provocándole dolor y gran angustia.

En un video que circula en redes sociales se observa al pequeño, visiblemente asustado, mientras sostiene la mano de su madre. Un médico revisa con cuidado el oído y, con instrumental especializado, logra extraer al animal sin lastimarlo.

¿Me voy a quedar ciego?”, preguntó el menor con voz temblorosa, a lo que su madre respondió rápidamente que no corría peligro.

Tras varios segundos de tensión, el doctor mostró el pequeño cangrejo que había causado la incomodidad, generando sorpresa y alivio entre los presentes.

@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro ♬ original sound - Kitzia Mitre
Te puede interesar:
Prohíben extraer cangrejo azul en Veracruz; habrá sanciones por incumplir
¡Vacaciones de terror! Extraen cangrejo del oído de un niño [VIDEO]

El caso se volvió viral en pocas horas, pues para muchos usuarios este hecho representó un “nuevo miedo desbloqueado”, ya que se trata de un riesgo poco común pero posible al nadar en el mar.

Entre bromas y mensajes de empatía, las reacciones coincidieron en destacar la valentía del menor, quien a pesar del miedo se mantuvo quieto para permitir que el procedimiento fuera exitoso.

Especialistas explicaron que la presencia de un animal dentro del canal auditivo puede causar lesiones como rasgaduras, perforación de tímpano, hemorragias o infecciones.

De no haberse retirado a tiempo, el cangrejo pudo provocar otitis severa, especialmente si moría dentro del oído y comenzaba a descomponerse.

mrh

Cancún
cangrejo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com