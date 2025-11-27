Víctima de Fofo Márquez: No he recibido ni un peso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de un año del ataque que conmocionó al país, la mujer agredida por el influencer Rodolfo “Fofo” Márquez alza de nuevo la voz: asegura que no ha recibido ni un solo peso por concepto de reparación del daño, pese a que existe una sentencia firme que así lo ordena.
El 22 de febrero de 2024, en un estacionamiento de Naucalpan, el entonces influencer agredió brutalmente a la mujer, un hecho que fue captado en video y se viralizó rápidamente, desatando indignación en todo México. Tras un largo proceso judicial, Fofo Márquez fue condenado en enero de 2025 a 17 años y seis meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio. Además, se le impuso una multa de 67 mil 313.40 pesos y una reparación del daño por 277 mil 400 pesos.
Sin embargo, para la víctima, la sentencia aún no se traduce en justicia. Desde el día del ataque, su vida cambió drásticamente: además del trauma emocional, enfrenta deudas médicas, consultas psicológicas constantes y una economía fracturada.
RPO