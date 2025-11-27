Víctima de Fofo Márquez: No he recibido ni un peso

El 22 de febrero de 2024, en un estacionamiento de Naucalpan, el entonces influencer agredió brutalmente a la mujer, un hecho que fue captado en video y se viralizó rápidamente, desatando indignación en todo México. Tras un largo proceso judicial, Fofo Márquez fue condenado en enero de 2025 a 17 años y seis meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio. Además, se le impuso una multa de 67 mil 313.40 pesos y una reparación del daño por 277 mil 400 pesos.