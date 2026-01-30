Usuarios reportan fallas en la app de Santander

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Santander México informó que su aplicación móvil presenta intermitencias, lo que ha generado afectaciones en el acceso y uso de algunos servicios digitales por parte de los usuarios.

A través de un aviso oficial difundido en sus canales institucionales, el banco señaló que su equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible.