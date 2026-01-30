México

Usuarios reportan fallas en la app de Santander

Santander México confirmó una intermitencia en su aplicación móvil
Usuarios reportan fallas en la app de Santander
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Santander México informó que su aplicación móvil presenta intermitencias, lo que ha generado afectaciones en el acceso y uso de algunos servicios digitales por parte de los usuarios.

A través de un aviso oficial difundido en sus canales institucionales, el banco señaló que su equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible.

Hasta el momento, Santander no ha detallado las causas de la falla ni el tiempo estimado para la normalización del servicio, por lo que recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus comunicados oficiales.

Te puede interesar:
¿Habrá bancos abiertos? Esto debes saber del lunes 2 de febrero
Usuarios reportan fallas en la app de Santander

RPO

app de Santander
Santander México
Problemas Técnicos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com