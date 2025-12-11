¿Usas vapeadores? Senado aprueba su prohibición en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que prohíbe la venta de cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, como parte de una reforma a la Ley General de Salud.

Con 76 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular. Tras su aprobación, fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

¿Qué incluye la reforma?

Además de prohibir la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos, el decreto contempla otras medidas como:

Compra consolidada de medicamentos e insumos

Mejora en infraestructura tecnológica para el sector salud

Avance en el expediente electrónico

Prevención de enfermedades entre niñas, niños y adolescentes

Opiniones divididas entre senadores

Algunos legisladores señalaron que la medida no resuelve de fondo el problema de consumo, y podría fortalecer el mercado negro. Entre ellos:

Luis Donaldo Colosio Riojas (MC): advirtió que la propuesta “es una salida fácil” que evita establecer controles reales y estándares sanitarios.

Karla Guadalupe Toledo (PRI): criticó que el mercado negro seguirá activo, afectando sobre todo a la juventud.

Gina Campuzano (PAN): afirmó que se ignora la verdadera crisis del sistema de salud y la falta de medicamentos. Aseguró que la prohibición solo beneficiará al crimen organizado.

Por otro lado, Alfonso Cepeda Salas (Morena) defendió la reforma argumentando que busca rescatar el sistema de salud y proteger a la población joven mediante campañas de prevención.

¿Qué sigue?

El decreto será revisado por el Ejecutivo Federal para su promulgación. Si se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la venta y distribución de estos productos quedará prohibida en todo el país.

