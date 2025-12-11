¿Usas vapeadores? Senado aprueba su prohibición en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que prohíbe la venta de cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, como parte de una reforma a la Ley General de Salud.
Con 76 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular. Tras su aprobación, fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
Además de prohibir la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos, el decreto contempla otras medidas como:
Compra consolidada de medicamentos e insumos
Mejora en infraestructura tecnológica para el sector salud
Avance en el expediente electrónico
Prevención de enfermedades entre niñas, niños y adolescentes
Algunos legisladores señalaron que la medida no resuelve de fondo el problema de consumo, y podría fortalecer el mercado negro. Entre ellos:
Luis Donaldo Colosio Riojas (MC): advirtió que la propuesta “es una salida fácil” que evita establecer controles reales y estándares sanitarios.
Karla Guadalupe Toledo (PRI): criticó que el mercado negro seguirá activo, afectando sobre todo a la juventud.
Gina Campuzano (PAN): afirmó que se ignora la verdadera crisis del sistema de salud y la falta de medicamentos. Aseguró que la prohibición solo beneficiará al crimen organizado.
Por otro lado, Alfonso Cepeda Salas (Morena) defendió la reforma argumentando que busca rescatar el sistema de salud y proteger a la población joven mediante campañas de prevención.
El decreto será revisado por el Ejecutivo Federal para su promulgación. Si se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la venta y distribución de estos productos quedará prohibida en todo el país.
