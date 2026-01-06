¿Usas remedios herbolarios o medicamentos genéricos? COFEPRIS lanza nuevas reglas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lanzó cinco proyectos de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que buscan actualizar la regulación en materia de medicamentos, remedios herbolarios, mezclas estériles y salud ambiental.
Las propuestas ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y forman parte del cumplimiento de metas del Plan México para el sector farmacéutico. A través de una consulta pública disponible hasta el 5 de marzo de 2026, se invita a la ciudadanía, sector salud, industria y academia a enviar comentarios y sugerencias.
Los proyectos de NOMs publicados son los siguientes:
PROY-NOM-072-SSA1-2025: Etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios.
PROY-NOM-177-SSA1-2025: Requisitos para pruebas de bioequivalencia, bioexención y disolución comparativa.
PROY-NOM-249-SSA1-2025: Regulación de mezclas estériles nutricionales y medicamentosas.
PROY-NOM-003-SSA1-2025: Etiquetado de pinturas y productos relacionados.
PROY-NOM-199-SSA1-2025: Concentraciones de plomo en sangre.
Las y los interesados tienen 60 días naturales a partir de la publicación en el DOF para enviar sus comentarios en español al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, ya sea presencialmente o al correo electrónico rfs@cofepris.gob.mx.
👉 Consulta pública
COFEPRIS afirmó que estas modificaciones tienen como objetivo fortalecer la protección contra riesgos sanitarios y fomentar la transparencia y participación de todos los sectores involucrados.
