¿Usas apps de citas? SAT quiere acceso en tiempo real

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tienes cuenta en Netflix, usas Tinder o tomas cursos en línea? El gobierno federal busca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda acceder en línea y en tiempo real a la información de estas plataformas digitales.

La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y discutida en la Cámara de Diputados, propone añadir el artículo 30-B a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este artículo facultaría al SAT para monitorear de manera directa los sistemas de plataformas de streaming, clubes en línea, aplicaciones de citas, portales de enseñanza a distancia, sitios de test y ejercicios, así como aquellas de intermediación entre terceros.

Aunque el acceso sería exclusivamente para propósitos fiscales, la iniciativa ha generado preocupación entre especialistas en tecnología y privacidad, quienes advierten sobre una posible intromisión en la vida digital de millones de ciudadanos.

La minuta establece que, en caso de que una plataforma se niegue a cumplir con esta obligación, se procederá al bloqueo temporal de su servicio en México.