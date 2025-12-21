Usarán agua del Río San Juan en NL para cumplir tratado con EU; SRE garantiza abasto en México

El Río San Juan ya ha sido utilizado en ciclos anteriores con base en el Artículo 9 del Tratado y el Acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Su incorporación como fuente de respaldo busca asegurar que México cumpla con sus compromisos sin afectar el equilibrio interno de su sistema hídrico, particularmente en regiones donde el agua escasea.

El tratado establece que México debe entregar 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos cada cinco años, provenientes de diversos afluentes del Río Bravo. En contraparte, México recibe dos terceras partes del flujo del Río Colorado, lo que convierte al acuerdo en un intercambio estratégico para ambas naciones.

La SRE enfatizó que este cumplimiento se realiza en diálogo constante con usuarios de la cuenca mexicana y en estricto apego a las actas bilaterales vigentes.

Además, aseguró que el monitoreo continuará durante el periodo de entregas escalonadas, que inició el 15 de diciembre y culminará el 31 de enero de 2026, reforzando así el compromiso de México con la diplomacia y la sostenibilidad hídrica.

