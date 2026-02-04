Usan uniformes de limpia para engañar y asaltar a mujer en la CDMX [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tres sujetos, dos de ellos disfrazados como trabajadores del servicio de limpia del Gobierno de la Ciudad de México, perpetraron un violento asalto en contra de una mujer dentro de su domicilio, ubicado sobre la avenida 611, en la colonia San Juan de Aragón 4ª Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia y es investigado por las autoridades, luego de que las imágenes se difundieran y trascendiera la presunta denuncia presentada por la víctima.

En los videos se observa cómo los presuntos responsables simulan realizar labores de limpieza urbana para no levantar sospechas. Uno de ellos viste uniforme naranja y aparenta barrer la banqueta, mientras vigila discretamente el entorno.

A unos metros, un segundo cómplice, también uniformado, permanece recargado sobre un vehículo estacionado, adoptando una actitud cotidiana. Ambos esperan el momento en que la mujer se aproxima a la puerta de su vivienda.

Cuando la víctima intenta ingresar a su casa, uno de los falsos trabajadores la sorprende por la espalda, sujetándola con violencia para forzar la entrada. De inmediato, el segundo sujeto ingresa al inmueble y la amenaza con lo que aparenta ser un arma de fuego.

Segundos después aparece un tercer implicado, vestido de civil y con el rostro parcialmente cubierto. Mientras la mujer es obligada a dirigirse al interior de la vivienda.