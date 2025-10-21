Usan imagen de TEMU para estafas: alertan por robo de datos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te llegó un mensaje con una oferta irresistible de TEMU, ¡ten mucho cuidado! Podría tratarse de una trampa para robarte tu información personal y vaciar tus cuentas.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una advertencia sobre una nueva modalidad de fraude digital que usa el nombre e imagen de esta popular app de compras en línea.

¿Cómo funciona el engaño?

Los estafadores mandan mensajes por redes sociales o correo electrónico que parecen oficiales, con promociones, regalos, cupones o “cajas misteriosas”. Al dar clic, te llevan a una página falsa donde te piden datos bancarios y personales.

La página luce casi igual a la original. Ese es el truco. Una vez que ingresas tu información, ya la tienen. Y con eso, pueden desde hacer compras no autorizadas, hasta solicitar créditos o suplantar tu identidad.

¿Cómo protegerte?

La SSC recomienda estos tips para no caer en la trampa:

✅ No confíes en enlaces raros: entra directo a la app o escribe la dirección tú mismo.

✅ Verifica el remitente: revisa que el correo venga de un dominio oficial.

✅ Revisa la dirección web: debe iniciar con “https://” y no tener errores.

✅ Usa pagos seguros: como tarjetas virtuales con protección al comprador.

✅ Activa el doble factor de autenticación (2FA) en tus cuentas.

✅ Mantén tus apps y dispositivos actualizados.

✅ Comparte esta info con tu familia, sobre todo con quienes no usan tanto internet.