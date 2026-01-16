Usaba identidad falsa en México; era buscado por fraude en Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a una acción coordinada entre autoridades federales y estatales, fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo, un hombre identificado como Otmane Khalladi, quien era buscado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos de fraude electrónico, lavado de dinero y desacato judicial.

La detención fue resultado de una operación binacional en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Estatal de Quintana Roo, con apoyo e intercambio de información con el FBI y INTERPOL.

Según informó el subsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el detenido ingresó al país con una identidad falsa para evadir a las autoridades mexicanas e internacionales. No obstante, gracias a labores de inteligencia y vigilancia, fue localizado en calles de Playa del Carmen.