"Unos tablazos"; periodista Jaime Barrera relata cómo ocurrió su rapto

Relató, por la tarde del lunes salió de su programa de radio que tiene de 13:00 a 14:00 horas para una televisora local en Jalisco, "en una zona muy transitada, donde con toda facilidad pues me bajaron de mi coche, me subieron a otro. No sé a dónde me llevaron. No se de allí, después de un día me llevaron a otro lado y luego me soltaron en este municipio de Magdalena, donde yo pedí ayuda por mi lado, con mis familiares".