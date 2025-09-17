Unión Europea no cree en los aranceles; los desmantelarán con México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Para la Unión Europea, los aranceles son inexistentes y deberían desmantelarse con México, destacó la jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea, Viktoria Lovenberg, durante el anuncio del Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas “Bienal de oriGin 2025”.