Unión Europea no cree en los aranceles; los desmantelarán con México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Para la Unión Europea, los aranceles son inexistentes y deberían desmantelarse con México, destacó la jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea, Viktoria Lovenberg, durante el anuncio del Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas “Bienal de oriGin 2025”.
Resaltó que las relaciones comerciales son de vital importancia para el crecimiento económico tanto de México como de la Unión Europea, por lo que subrayó que, para finalizar las negociaciones del acuerdo modernizado, se tiene que impulsar su cancelación.
Indicó que la Unión Europea está interesada en los productos agropecuarios que se producen en México, por lo que liberar y abrir mercados permitirá que 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo de la Unión Europea estén dispuestos a pagar un buen precio.
Además —enfatizó—, el compromiso es con los estados y sus productores para desarrollar e impulsar la economía en el país, como parte de los beneficios que se tendrían sin aranceles.
Finalmente, reiteró que las relaciones comerciales con México son necesarias para el crecimiento financiero, además de buscar opciones ante las imposiciones de aranceles por otros países.
