UNESCO reconoce a México como el país con mayor número de patrimonios inscritos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- UNESCO reconoce a México como líder en América Latina en Patrimonios de la Humanidad, con 32 sitios inscritos que abarcan patrimonio cultural, natural, mixto y paisajes culturales. Esta posición refleja la profundidad histórica del país, su diversidad biocultural y un andamiaje institucional sólido para la conservación.

México en el Patrimonio Mundial

De acuerdo con el INAH, los sitios más antiguos inscritos se encuentra el conjunto de Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur, realizadas por comunidades pericúas, cuaycuras y cochimíes entre 100 a. C. y 1300 d. C., testimonio excepcional de formas de vida, fauna y flora del entorno.

En la misma región de la península destacan dos bienes naturales de valor universal: