UNAM se pronuncia tras ataque en CCH Sur en el que estudiante falleció

La institución expresó condolencias a la familia del estudiante y a toda la comunidad, además de desear la pronta recuperación del trabajador agredido. El rector señaló que la UNAM colaborará con las autoridades en las investigaciones para que se haga justicia.

Entre las medidas inmediatas, se instruyó convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario para revisar los protocolos de seguridad del plantel y reforzar la protección en instalaciones universitarias.

El rector destacó que la universidad cuenta con programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género, disponibles para estudiantes, docentes y familias que lo requieran.

También exhortó a la comunidad universitaria a mantener espacios libres de violencia y a no dejarse vencer por la adversidad, buscando apoyo en tutores y autoridades en caso de enfrentar problemas de seguridad o ansiedad.