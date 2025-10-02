UNAM exige liberación de alumna detenida en Israel durante misión humanitaria

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado para exigir respeto a la integridad física y psicológica de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la Licenciatura en Administración Pública, quien se encuentra detenida en Israel junto con otros integrantes de la misión humanitaria “Global Sumud Flotilla”.

La institución universitaria reiteró su exigencia de que se garanticen en todo momento los derechos humanos y la seguridad de la alumna, así como de las y los connacionales que enfrentan la misma situación.

“Demandamos su inmediata liberación y confiamos en su pronta repatriación, en estricto apego a los principios del Derecho Internacional Público”, señala el documento firmado por el Dr. Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad.