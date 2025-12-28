UNAM descubre nueva especie de lagartija caimán en el occidente de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron una nueva especie de lagartija caimán, nombrada Gerrhonotus occidentalis, que habita exclusivamente en el occidente de la República Mexicana, incluyendo estados como Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Nayarit y Sinaloa.

El hallazgo fue resultado de más de una década de investigación encabezada por Uri Omar García Vázquez, profesor de la FES Zaragoza, en colaboración con Adrián Nieto-Montes de Oca de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y John J. Wiens, de la Universidad de Arizona.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios destacó que este descubrimiento reafirma la importancia del trabajo científico paciente, la colaboración internacional y el uso de nuevas tecnologías genéticas para conocer y conservar la biodiversidad.

🔬 La ciencia detrás del hallazgo

La nueva especie fue inicialmente confundida con la lagartija caimán sureña (Gerrhonotus liocephalus) debido a su gran parecido físico. Sin embargo, los científicos detectaron pequeñas diferencias en las escamas y los patrones de coloración, lo que motivó un análisis más profundo.