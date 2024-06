"Una prosperidad compartida", tarea principal de Ebrard frente a la Secretaría de Economía

Agregó, "la encomienda es sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas, para tener éxito, para cumplir con ese mandato del pueblo de México".

En su caso particular, frente a la Secretaría de Economía, señaló que el compromiso es que "la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto".

"México tiene hoy muchas condiciones a favor hoy en el mundo; la primera, tenemos la Cuarta Transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo [...] tenemos por otro lado todas las posibilidades que nos da los acuerdos comerciales que tenemos, el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América", señaló Ebrard, quien culminó con la máxima del movimiento de Morena: "No mentir no robar no traicionar al pueblo de México".