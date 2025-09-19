“Una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”: Sheinbaum tras muerte de Julieta Fierro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman, una de las más reconocidas divulgadoras científicas del país y académica del Instituto de Astronomía de la UNAM.
“Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”, expresó la mandataria en un mensaje difundido en la red social X.
Julieta Fierro fue investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y formó parte del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel.
Se dedicó a la divulgación de la ciencia con un entusiasmo que la llevó a participar en múltiples espacios: trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, condujo y colaboró en programas de radio y televisión, y ofreció conferencias dentro y fuera del país.
Su trabajo fue ampliamente reconocido a nivel internacional. Entre los premios que recibió se encuentran el Premio Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo y el Premio Mario Molina. Asimismo, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y nombrada miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
El fallecimiento de Julieta Fierro deja un vacío en la ciencia y en la divulgación en México.
Su nombre quedará asociado al impulso del conocimiento y a la inspiración que sembró en generaciones de jóvenes y adultos, acercándolos a los misterios del cosmos.
RYE-