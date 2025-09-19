“Una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”: Sheinbaum tras muerte de Julieta Fierro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman, una de las más reconocidas divulgadoras científicas del país y académica del Instituto de Astronomía de la UNAM.

“Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”, expresó la mandataria en un mensaje difundido en la red social X.