¿Una ganga en línea? Profeco advierte sobre fraudes virtuales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Así lo advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al emitir una serie de recomendaciones para proteger a las y los consumidores que realizan compras en línea, especialmente durante temporadas de alta actividad como las fiestas decembrinas.

La dependencia federal destacó que, aunque las aplicaciones y plataformas digitales facilitan las compras, también representan riesgos importantes: desde descuentos engañosos y promociones falsas, hasta robo de datos personales y cargos no autorizados.

“Una experiencia de compra positiva no depende solo de la tecnología, sino también de la forma en la que cada persona consumidora interactúa con ella”, recalcó Profeco en un comunicado.

Entre las recomendaciones destacadas por la institución se encuentran: