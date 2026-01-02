¿Una ganga en línea? Profeco advierte sobre fraudes virtuales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Así lo advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al emitir una serie de recomendaciones para proteger a las y los consumidores que realizan compras en línea, especialmente durante temporadas de alta actividad como las fiestas decembrinas.
La dependencia federal destacó que, aunque las aplicaciones y plataformas digitales facilitan las compras, también representan riesgos importantes: desde descuentos engañosos y promociones falsas, hasta robo de datos personales y cargos no autorizados.
“Una experiencia de compra positiva no depende solo de la tecnología, sino también de la forma en la que cada persona consumidora interactúa con ella”, recalcó Profeco en un comunicado.
Entre las recomendaciones destacadas por la institución se encuentran:
Comprar solo en tiendas oficiales y verificar que la app provenga de App Store o Google Play.
Evitar enlaces con errores ortográficos o dominios extraños como .xyz o .store.
Confirmar promociones en las redes sociales oficiales de la marca.
Desconfiar de plataformas muy nuevas o poco conocidas.
No usar redes wifi públicas para hacer pagos; se sugiere red móvil o privada.
Utilizar tarjetas digitales y no guardar los datos de la tarjeta en sitios web.
No compartir documentos como INE o pasaporte, ni permitir acceso a ubicación, micrófono o contactos.
Monitorear constantemente las transacciones y conservar los comprobantes de pago.
Profeco reiteró que, en esta época de alto consumo, la prevención es clave para evitar fraudes y proteger tanto el bolsillo como la información personal.
SHA