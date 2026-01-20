“Un año de terror”: el duro balance de líderes michoacanos sobre el gobierno de Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer año del segundo mandato de Donald Trump ha dejado a miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos en un escenario de persecución, miedo e indefensión, mientras el gobierno de México ha permanecido ausente y sin una estrategia clara para proteger a sus connacionales, denunciaron dirigentes comunitarios en Illinois y California.

Ambos representantes de la comunidad michoacana lamentaron que los recortes a consulados, la falta de abogados y el nulo acompañamiento institucional han profundizado la vulnerabilidad de los paisanos frente a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que se han endurecido a pesar de las protestas ciudadanas.

José Luis Gutiérrez, presidente de la Casa Michoacán DuPage, en Illinois, calificó este primer año de gobierno de Trump como “un año de terror” para la comunidad migrante, caracterizado por detenciones arbitrarias, deportaciones aceleradas y una política de intimidación sistemática contra mexicanos y latinos.

El dirigente michoacano denunció que las órdenes ejecutivas impulsadas por Trump han generado una presión directa hacia los gobiernos locales para colaborar con el ICE, debilitando el debido proceso y normalizando las redadas masivas en barrios de alta concentración migrante.

De acuerdo con José Luis Gutiérrez, en ciudades como Chicago, Minneapolis y comunidades del condado de DuPage se ha incrementado la presencia de agentes federales, incluso con anuncios de envío de elementos del Ejército para reforzar los operativos. “No hay respeto a la ley, se trata de una estrategia perversa”, sostuvo.