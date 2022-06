UMF 20 y 31 del IMSS en la CDMX participan en vacunación contra Covid-19

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Las Unidades de Medicina Familiar No. 20 y No. 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México participan del 20 al 24 de junio en el Programa Nacional de Vacunación contra Covid-19, con el fin de inmunizar a personas mayores de 18 años y población que aún no completa su esquema.

Durante la semana se aplicará la vacuna AstraZeneca a residentes de la capital del país, con el apoyo de personal de Enfermería del Instituto, a fin de proteger a más población de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

El IMSS hace un llamado a la población a mantener las medidas sanitarias como uso correcto de cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, limpieza de áreas comunes, evitar tocar la cara, no saludar de beso o mano, y toser o estornudar cubriendo con el ángulo interno del brazo, entre otras.CORTESÍA