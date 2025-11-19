UIF y EE.UU. bloquean a red de 19 objetivos ligados a lavado de dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades estadounidenses, identificó y bloqueó a 19 objetivos principales, entre ellos diez personas físicas y nueve empresas, por su presunta participación en operaciones financieras ilícitas.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la acción fue resultado de un trabajo conjunto entre la UIF, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Estas designaciones implican restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense, y servirán de base para acciones similares en México.

“Serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, detalló la SHCP.

Asimismo, se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por probables delitos fiscales y uso de empresas fachada.