UIF bloquea red de "Los Mayos" tras alerta del Tesoro de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas de 22 personas físicas y morales señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrantes de una estructura delictiva transnacional dedicada al lavado de dinero.

La acción fue ejecutada tras la emisión de un comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro. En dicho documento se detalla que los sancionados pertenecen a una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos”, encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con el comunicado, los bloqueos incluyen a 7 personas físicas y 15 empresas involucradas en operaciones financieras ilícitas desde Rosarito, Baja California, donde se había establecido una red operativa apodada “Los Mayos Playas de Rosarito Network”. Esta célula era liderada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, y tenía vínculos con el tráfico de drogas y lavado de capitales hacia Estados Unidos.