Uber lanza tarjeta de débito en México para conductores y repartidores; así funciona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Uber anunció oficialmente el lanzamiento en México de Uber Pro Card, una tarjeta de débito dirigida exclusivamente a conductores y repartidores que buscan mayor control y acceso inmediato a sus ganancias.

Esta nueva herramienta financiera será operada por Consubanco, y tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad económica a quienes colaboran con Uber en el país. Actualmente, más de 150 mil conductores y repartidores ya se han afiliado desde enero de 2025, según informó la empresa.

De acuerdo con Ricardo Martínez, director de desarrollo de negocios de Uber México, esta tarjeta responde a una necesidad recurrente entre los socios conductores: recibir el dinero en cuanto finaliza un viaje o entrega.

Entre los principales beneficios de la tarjeta destacan:

Adquisición gratuita , sin requerimiento de saldo mínimo.

Acceso inmediato a las ganancias tras cada viaje o pedido.

Rendimiento anual de hasta 7% sobre el saldo en cuenta.

Seguridad financiera y vinculación con servicios formales.

Préstamos flexibles para la compra de electrodomésticos y bienes duraderos en Chedraui .

Créditos personales a través de la fintech Bkaya, de hasta 5 mil pesos a pagar en un plazo de 8 meses.

Para ser elegible, es necesario estar activo en la plataforma de Uber y haber completado al menos 25 viajes o entregas. La solicitud puede realizarse directamente desde la aplicación de Uber Driver.

La Uber Pro Card forma parte del compromiso de la empresa por ofrecer soluciones financieras diseñadas para mejorar la calidad de vida y la estabilidad económica de quienes colaboran con la plataforma.