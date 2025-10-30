Uber, Didi y demás apps de viajes, sin permiso para recoger pasaje en aeropuertos: SICT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las empresas de transporte privado por aplicación como Uber, Didi y Cabify no están autorizadas para ofrecer servicios desde o hacia los aeropuertos del país, según reiteró la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF).

De acuerdo con la dependencia, ninguna de estas plataformas cuenta con un permiso expedido por la Secretaría para realizar traslados con origen o destino en terminales aéreas.

Ante los operativos desplegados por la Guardia Nacional en distintos aeropuertos, Uber interpuso un amparo, mismo que fue resuelto por el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México. La resolución otorgó una suspensión para que dichas acciones se lleven a cabo conforme a lo estipulado en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento correspondiente.

La suspensión no otorga autorización para operar, únicamente busca evitar operativos considerados arbitrarios o discriminatorios, precisó la SICT.

Las autoridades recordaron a los usuarios que sí están disponibles los taxis autorizados, servicios turísticos y autobuses con rutas específicas, como medios legales de transporte desde y hacia los aeropuertos.

