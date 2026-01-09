Twenty One Pilots llega al cine con su show en CDMX: estreno global el 26 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda estadounidense Twenty One Pilots llegará a la pantalla grande con un espectáculo inolvidable: su concierto “More Than We Ever Imagined – Live in Mexico City” será proyectado en formato IMAX y cines tradicionales a nivel mundial a partir del 26 de febrero de 2026.

La noticia fue confirmada por la cadena Cinépolis a través de sus redes sociales, donde anunciaron que el evento está dirigido a “amantes de la música” y promete una experiencia única que no se repetirá. Las funciones en formato IMAX tendrán un avance exclusivo el 25 de febrero.

“Solo para amantes de la música. Este 26 de febrero #TwentyOnePilots llega a la pantalla grande con un show que no se va a repetir. ¡Vívelo en IMAX!”, compartió la empresa.

El concierto fue grabado en Ciudad de México ante miles de fans, y es una celebración visual y sonora que captura la intensidad del dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun, reconocidos por su potente energía en vivo y su conexión con el público.