¡Tus datos en peligro! Alertan por uso de plantillas web inseguras

Además, se informó que por primera vez esta autoridad emprenderá acciones de gran alcance, que podrían derivar en sanciones administrativas o incluso penales contra los responsables del mal manejo de información.

En ese sentido, se invitó a instituciones públicas y privadas a solicitar el acompañamiento institucional para cumplir con el marco normativo vigente y evitar sanciones.

La Secretaría también adelantó que trabaja en una propuesta de actualización legal en materia de protección de datos personales, ya que las leyes federales y generales del sector no han sido modificadas de fondo en más de 15 años.

Otro punto relevante del comunicado es la denuncia de irregularidades heredadas del extinto INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

Según la dependencia, se detectaron procedimientos concluidos indebidamente, así como sanciones que no fueron ejecutadas, impidiendo el cobro de multas y generando un esquema de impunidad sistemática.

“Estas omisiones generaron un esquema de impunidad sistemática”, concluye el comunicado, en el que se reitera el compromiso de la Secretaría con la protección de datos personales, la transparencia y el combate a la corrupción.

BCT