Turista estadounidense muere tras ataque de presunto tiburón en playa de Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de edad identificado como Levi "N" perdió la vida tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba en una playa de La Unión, municipio ubicado en la región Costa Grande del estado de Guerrero.

El incidente ocurrió mientras el joven, de visita con su familia por vacaciones, se encontraba a unos 50 metros mar adentro. El escualo lo sorprendió y le provocó una lesión grave en la pierna derecha, que resultó fatal.

Procedimiento tras el ataque

De acuerdo con reportes locales, tras el ataque el cuerpo del menor fue colocado sobre una tabla de surf y cubierto con una toalla a la orilla del mar. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

¿Son comunes los ataques de tiburón en México?

Aunque este tipo de casos generan gran alarma, los ataques de tiburón en México son poco frecuentes, de acuerdo con el International Shark Attack File (ISAF), organismo que ha documentado este tipo de incidentes desde 1907.

Según sus registros, los estados con mayor concentración de estos eventos son Guerrero, seguido por Veracruz y Quintana Roo, aunque también se han reportado casos recientes en Jalisco (Melaque) e Ixtapa, Guerrero.

Especialistas señalan que muchos de estos encuentros están relacionados con factores como la presencia de juegos inflables o actividad humana intensa en zonas de alta fauna marina. A nivel global, los ahogamientos y accidentes acuáticos representan un riesgo mucho mayor que los encuentros con tiburones.

Llamado a extremar precauciones

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las indicaciones de los salvavidas y respetar las zonas de baño señaladas, especialmente cuando se han registrado avistamientos de fauna marina fuera de lo común.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras se analizan medidas preventivas para proteger a los bañistas y turistas que acuden a esta franja del litoral guerrerense.

mrh