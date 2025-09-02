Turista desarma a policía y desata pánico en Tequila [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de pánico vivieron decenas de turistas en el centro de Tequila, Jalisco, luego de que un hombre desarmara a un policía municipal y realizara disparos al suelo en plena vía pública, justo frente a la plaza principal del pueblo.

Según relataron testigos, el incidente ocurrió en la intersección de las calles Albino Rojas y Benito Juárez, a un costado del templo de Santiago Apóstol, una de las zonas más concurridas de este Pueblo Mágico. Todo inició con una riña entre dos turistas, lo que derivó en la intervención de elementos de la Policía Municipal.