Turista desarma a policía y desata pánico en Tequila [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de pánico vivieron decenas de turistas en el centro de Tequila, Jalisco, luego de que un hombre desarmara a un policía municipal y realizara disparos al suelo en plena vía pública, justo frente a la plaza principal del pueblo.
Según relataron testigos, el incidente ocurrió en la intersección de las calles Albino Rojas y Benito Juárez, a un costado del templo de Santiago Apóstol, una de las zonas más concurridas de este Pueblo Mágico. Todo inició con una riña entre dos turistas, lo que derivó en la intervención de elementos de la Policía Municipal.
Durante la maniobra para separar a los implicados, uno de ellos —presuntamente en estado de ebriedad— logró arrebatar el arma de cargo a un oficial y, sin control aparente, disparó al suelo en repetidas ocasiones. Los disparos no causaron heridos, pero sí una intensa reacción de miedo entre los presentes.
La emergencia detonó un despliegue policiaco inmediato, con patrullas bloqueando accesos y cuerpos de seguridad rodeando la zona. Los visitantes buscaron refugio en negocios, mientras se escuchaban gritos y corridas entre la multitud.
Gracias a la rápida intervención de los uniformados, el sujeto fue sometido sin que se registraran personas lesionadas. Fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que se trata de un hombre de 24 años de edad, acusado preliminarmente de alterar el orden público y detonar un arma en zona urbana.
