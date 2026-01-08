Tu número de cel podría ser suspendido; todo sobre el registro que inicia este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este viernes 9 de enero, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar su línea con una identificación oficial con fotografía y su Clave Única de Registro de Población (CURP), según los lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Esta disposición será obligatoria para quienes contraten una nueva línea o ya tengan una activa, sin importar la compañía que utilicen, como Telcel, AT&T, Movistar, entre otras.
Deberás presentar alguno de los siguientes documentos vigentes:
Credencial para votar (INE)
Pasaporte
Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)
Además, deberás proporcionar tu CURP (puedes consultarla en www.gob.mx/curp) y tu nombre completo, tal como aparece en tu identificación.
Si decides hacer el registro en línea, se te pedirá una prueba de vida (selfie) para validar que la documentación es tuya.
Cada persona física podrá vincular hasta 10 líneas móviles a su nombre, siempre que no sea empresa.
Las compañías telefónicas están obligadas a informar a sus usuarios sobre este proceso a más tardar este jueves. A partir del viernes ya será posible llevar a cabo la vinculación, y el plazo para completarla se extenderá hasta el 29 de junio de este año. Si el trámite no se realiza antes de esa fecha, la línea será suspendida automáticamente el 30 de junio.
Una vez suspendida, el usuario no podrá realizar llamadas, enviar mensajes de texto ni utilizar datos móviles. Únicamente podrá comunicarse con números de emergencia y atención ciudadana, como el 911, y recibirá mensajes de alerta por desastres naturales. Es importante señalar que la suspensión del servicio no cancela automáticamente ningún contrato vigente; si el usuario tiene un plan tarifario activo, seguirá generando cargos hasta que se complete el registro o se haga la cancelación voluntaria.
Esta medida busca fortalecer la seguridad en el uso de la telefonía móvil y reducir delitos como el fraude, extorsión y suplantación de identidad. Aunque recuerda iniciativas previas como el fallido PANAUT, en esta ocasión el proceso se limita a la vinculación con datos oficiales de identidad, sin recolección de biométricos como huellas digitales. La medida aplica también a personas morales, quienes deberán registrar sus líneas a través del RFC correspondiente.
Finalmente, las autoridades recomiendan no dejar este proceso para último momento, ya que conforme se acerque la fecha límite, podría haber saturación en las plataformas de registro y centros de atención.
rmr