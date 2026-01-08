Tu número de cel podría ser suspendido; todo sobre el registro que inicia este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este viernes 9 de enero, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar su línea con una identificación oficial con fotografía y su Clave Única de Registro de Población (CURP), según los lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Esta disposición será obligatoria para quienes contraten una nueva línea o ya tengan una activa, sin importar la compañía que utilicen, como Telcel, AT&T, Movistar, entre otras.

¿Qué necesitas para hacer el registro?

Deberás presentar alguno de los siguientes documentos vigentes:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)

Además, deberás proporcionar tu CURP (puedes consultarla en www.gob.mx/curp) y tu nombre completo, tal como aparece en tu identificación.

Si decides hacer el registro en línea, se te pedirá una prueba de vida (selfie) para validar que la documentación es tuya.