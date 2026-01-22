¿Tu máscara es original? Nueva del estrategia de IMPI busca proteger a luchadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la creciente piratería que afecta a la lucha libre mexicana, desde máscaras hasta juguetes sin licencia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) anunció la implementación de una nueva estrategia nacional para proteger los derechos de los luchadores y fortalecer la industria formal.
En conferencia de prensa, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, presentó la iniciativa “Más Allá del Ring”, con la cual se busca articular al gremio luchístico con sectores como el juguetero y de los videojuegos, bajo un enfoque de respeto a la propiedad industrial.
“Tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual de quienes se han dedicado durante generaciones a la lucha libre, una actividad que es patrimonio cultural”, expresó Nieto Castillo, recordando que este deporte-espectáculo fue reconocido como patrimonio cultural de la Ciudad de México en 2018.
Entre las primeras medidas que contempla el programa destacan:
Impulso al registro de marcas entre luchadores y luchadoras, para que puedan proteger legalmente su nombre, imagen y diseño de máscaras.
Incentivo a operativos contra la piratería, especialmente en sectores como el textil y la fabricación de juguetes.
Establecimiento de alianzas comerciales con empresas productoras de juguetes, para crear figuras de acción y productos coleccionables oficiales.
El titular del IMPI advirtió que uno de los principales problemas es la venta de máscaras falsificadas, así como la producción y distribución de juguetes sin licencia, lo que vulnera tanto los derechos de autor como el derecho a la imagen de los luchadores.
“Es necesario combatir la piratería que afecta a los luchadores respecto a máscaras y juguetes, que tiene que ver con un derecho a la imagen y protección de derechos de autor”, enfatizó.
La lucha libre no solo representa un espectáculo deportivo, sino una manifestación cultural profundamente arraigada en la identidad mexicana. La estrategia del IMPI pretende dignificar este legado, al mismo tiempo que se crean condiciones más justas para quienes forman parte de esta industria, muchas veces informal y vulnerable al abuso comercial.
mrh