¿Tu máscara es original? Nueva del estrategia de IMPI busca proteger a luchadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la creciente piratería que afecta a la lucha libre mexicana, desde máscaras hasta juguetes sin licencia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) anunció la implementación de una nueva estrategia nacional para proteger los derechos de los luchadores y fortalecer la industria formal.

En conferencia de prensa, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, presentó la iniciativa “Más Allá del Ring”, con la cual se busca articular al gremio luchístico con sectores como el juguetero y de los videojuegos, bajo un enfoque de respeto a la propiedad industrial.

“Tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual de quienes se han dedicado durante generaciones a la lucha libre, una actividad que es patrimonio cultural”, expresó Nieto Castillo, recordando que este deporte-espectáculo fue reconocido como patrimonio cultural de la Ciudad de México en 2018.

¿Qué acciones tomará el IMPI?

Entre las primeras medidas que contempla el programa destacan: