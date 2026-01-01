¿Tu crédito es impagable? Infonavit abre portal para ayudarte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un nuevo portal digital que permitirá a las y los acreditados consultar, de forma directa y gratuita, las nuevas condiciones de sus créditos que durante años fueron considerados impagables.
El sitio infonavit.org.mx/solucionintegral ya se encuentra habilitado como parte del programa Infonavit Solución Integral, una estrategia que marca uno de los cambios estructurales más profundos en la historia del Instituto.
De acuerdo con la institución, esta iniciativa logró la reestructuración de casi 5 millones de créditos, muchos de ellos atrapados en esquemas financieros que crecían sin control y amenazaban con arrebatar el patrimonio de miles de hogares.
Nombre completo del acreditado
Número de Seguridad Social (NSS) y/o número de crédito
Los beneficios aplicados varían según el historial y características de cada financiamiento, pero pueden incluir:
Reducción del saldo total, incluso hasta liquidar la deuda
Disminución de la tasa de interés
Mensualidades fijas, que brindan certeza financiera
El Infonavit recordó que el pasado 22 de diciembre concluyó la conversión de aproximadamente 4.9 millones de créditos impagables:
238 mil se liquidaron con beneficios equivalentes al pago total del adeudo
1 millón 258 mil obtuvieron reducción de saldo
3 millones 360 mil fueron reestructurados bajo nuevos esquemas
Con esta política, el Instituto subrayó que su transformación institucional tiene como eje la seguridad patrimonial de la clase trabajadora, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía.
Finalmente, reiteró que no se necesitan gestores, intermediarios ni “coyotes”, y que cualquier asesoría puede solicitarse directamente en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano o vía Infonatel al 800 008 3900.
RPO