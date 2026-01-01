México

¿Tu crédito es impagable? Infonavit abre portal para ayudarte

Hay casos con reducción de saldo, tasa de interés y hasta liquidación total
Todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios
Todos los trámites son gratuitos y sin intermediariosESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un nuevo portal digital que permitirá a las y los acreditados consultar, de forma directa y gratuita, las nuevas condiciones de sus créditos que durante años fueron considerados impagables.

El sitio infonavit.org.mx/solucionintegral ya se encuentra habilitado como parte del programa Infonavit Solución Integral, una estrategia que marca uno de los cambios estructurales más profundos en la historia del Instituto.

De acuerdo con la institución, esta iniciativa logró la reestructuración de casi 5 millones de créditos, muchos de ellos atrapados en esquemas financieros que crecían sin control y amenazaban con arrebatar el patrimonio de miles de hogares.

Para consultar las nuevas condiciones del financiamiento, las y los acreditados deberán ingresar al portal y contar con alguno de los siguientes datos:

  • Nombre completo del acreditado

  • Número de Seguridad Social (NSS) y/o número de crédito

Los beneficios aplicados varían según el historial y características de cada financiamiento, pero pueden incluir:

  • Reducción del saldo total, incluso hasta liquidar la deuda

  • Disminución de la tasa de interés

  • Mensualidades fijas, que brindan certeza financiera

En caso de contar con empleo formal, la aportación patronal se abona directamente al capital, acelerando el pago del crédito.

El Infonavit recordó que el pasado 22 de diciembre concluyó la conversión de aproximadamente 4.9 millones de créditos impagables:

  • 238 mil se liquidaron con beneficios equivalentes al pago total del adeudo

  • 1 millón 258 mil obtuvieron reducción de saldo

  • 3 millones 360 mil fueron reestructurados bajo nuevos esquemas

Con esta política, el Instituto subrayó que su transformación institucional tiene como eje la seguridad patrimonial de la clase trabajadora, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía.

Finalmente, reiteró que no se necesitan gestores, intermediarios ni “coyotes”, y que cualquier asesoría puede solicitarse directamente en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano o vía Infonatel al 800 008 3900.

Te puede interesar:
Infonavit cambia reglas: más fácil obtener crédito de vivienda
Todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios

RPO

Infonavit
créditos impagables

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com