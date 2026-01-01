¿Tu crédito es impagable? Infonavit abre portal para ayudarte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un nuevo portal digital que permitirá a las y los acreditados consultar, de forma directa y gratuita, las nuevas condiciones de sus créditos que durante años fueron considerados impagables.

El sitio infonavit.org.mx/solucionintegral ya se encuentra habilitado como parte del programa Infonavit Solución Integral, una estrategia que marca uno de los cambios estructurales más profundos en la historia del Instituto.

De acuerdo con la institución, esta iniciativa logró la reestructuración de casi 5 millones de créditos, muchos de ellos atrapados en esquemas financieros que crecían sin control y amenazaban con arrebatar el patrimonio de miles de hogares.