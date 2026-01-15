Trump presiona por intervenir en México; Sheinbaum responde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reactivó su presión para que México permita la participación directa de fuerzas de su país en operativos contra laboratorios de drogas sintéticas, una propuesta que fue rechazada de manera contundente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el gobierno estadounidense habría planteado que fuerzas especiales o agentes de inteligencia de Estados Unidos acompañen a tropas mexicanas en redadas contra el crimen organizado, bajo el argumento de reforzar la lucha contra los cárteles responsables del tráfico de fentanilo.

La iniciativa no es nueva, pero habría sido retomada recientemente bajo el liderazgo de Trump, quien ha endurecido su discurso en materia de seguridad y narcotráfico, en medio de la grave crisis de sobredosis que enfrenta su país.

El planteamiento implicaría una participación directa de personal estadounidense en territorio mexicano, lo que marcaría un giro radical respecto a los esquemas tradicionales de cooperación bilateral, históricamente centrados en la capacitación, la asesoría técnica y el intercambio de información de inteligencia.