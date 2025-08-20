Trump ordena pintar el muro con México para hacerlo más caliente y difícil de trepar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, inició la pintura de color negro en las barras metálicas del muro fronterizo con México, con el objetivo de elevar su temperatura y dificultar que migrantes indocumentados intenten escalarlo.

La estrategia fue presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien destacó que este cambio responde directamente a una instrucción presidencial.

“Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los migrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”, señaló la funcionaria en un mensaje difundido en X.

Noem visitó este martes una sección del muro en Santa Teresa, Nuevo México, donde explicó a agentes de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) que la pintura especial no solo aumenta la temperatura al sol, sino que también extiende la vida útil del metal.