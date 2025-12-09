Trump no descarta ataques contra cárteles en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a lanzar ataques contra cárteles del narcotráfico en México y Colombia, a los que señaló como responsables del tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana.

Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista con la periodista Sasha Burns para el medio Politico, en la que el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de replicar en territorio latinoamericano los ataques que su administración ha realizado contra embarcaciones cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.

“¿Consideraría hacer algo similar en México y Colombia por ser aún más responsables del tráfico de fentanilo?”, preguntó Burns. “Sí. Yo lo haría. Claro. Yo lo haría”, respondió Trump.

Durante la misma entrevista, el exmandatario aseguró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “tiene los días contados”, y no descartó una eventual intervención terrestre para deponerlo.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, expresó cuando se le preguntó si era posible un despliegue militar con tropas en territorio venezolano.

Trump ha reiterado que su gobierno no reconoce la legitimidad del régimen de Maduro, al que acusa de liderar el denominado “Cártel de los Soles”, una red de narcotráfico con supuestos vínculos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).