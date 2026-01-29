Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: 'México tiene una líder maravillosa e inteligente'

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump destacó las "maravillosas" cualidades de Sheinbaum, calificándola como una líder "muy inteligente" y reconociendo su capacidad para abordar desafíos importantes.

Durante su charla, los dos mandatarios abordaron temas fundamentales para la relación entre ambos países, como la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y el fomento del comercio bilateral. Trump expresó que las conversaciones fueron altamente positivas y que están comprometidos a seguir trabajando juntos, con la intención de organizar reuniones cara a cara en el futuro cercano.