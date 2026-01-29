Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: 'México tiene una líder maravillosa e inteligente'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras una conversación telefónica que ambos calificaron como "muy productiva".
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump destacó las "maravillosas" cualidades de Sheinbaum, calificándola como una líder "muy inteligente" y reconociendo su capacidad para abordar desafíos importantes.
Durante su charla, los dos mandatarios abordaron temas fundamentales para la relación entre ambos países, como la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y el fomento del comercio bilateral. Trump expresó que las conversaciones fueron altamente positivas y que están comprometidos a seguir trabajando juntos, con la intención de organizar reuniones cara a cara en el futuro cercano.
Este reconocimiento de Trump hacia Sheinbaum no solo refuerza el respeto mutuo entre ambos líderes, sino que también abre un camino para una mayor cooperación en áreas clave de la política internacional.
SHA