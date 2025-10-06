Trump anuncia arancel de 25% a camiones que quieran pasar a EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de noviembre próximo, todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países, incluidos México y Canadá, estarán sujetos a un arancel del 25 por ciento, de acuerdo con un anuncio del presidente Donald Trump en su red Truth Social.
"A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países estarán sujetos a un arancel del 25 %", escribió Trump la mañana de este lunes.
Esta decisión forma parte de una estrategia para proteger a los fabricantes estadounidenses frente a la competencia internacional, en particular aquellos que producen unidades para transporte de carga como Peterbilt, Kenworth o Freightliner.
Aunque el anuncio ha generado preocupación entre empresas mexicanas que exportan unidades a Estados Unidos, aún no se ha especificado si esta medida respetará las reglas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que permite el libre comercio de vehículos si cumplen ciertos requisitos de contenido regional.
De concretarse sin excepciones, el nuevo arancel podría representar un impacto importante en los costos logísticos y comerciales, tanto para fabricantes de camiones como para empresas de transporte que operan a nivel binacional, incluidas varias con presencia en Michoacán.
La industria del autotransporte en México exporta cada año miles de unidades al mercado estadounidense. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), más del 90% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Economía ni la Cancillería mexicana han emitido un posicionamiento oficial sobre esta nueva política comercial.
