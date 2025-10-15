Tribunal federal concede amparo a ‘El Bronco’; queda libre de proceso por abuso de autoridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, obtuvo un amparo federal que lo libra de continuar su proceso penal por abuso de autoridad, derivado de hechos ocurridos durante su mandato.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió por unanimidad la protección de la justicia federal, determinando que un juez de control deberá citar a Rodríguez Calderón a una nueva audiencia, en la que se dicte auto de no vinculación a proceso.

El exmandatario había sido vinculado a proceso desde abril de 2022, tras ser acusado de asegurar ilegalmente bienes de un particular, relacionados con el sistema de transporte Ecovía, en el año 2016. La Fiscalía sostenía que esta acción violó los derechos de propiedad y la seguridad jurídica del afectado.