Tres zonas en vigilancia en el Pacífico; una de ellas frente a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó este domingo que se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano, así como otras dos áreas en observación que podrían evolucionar durante los próximos días.

Según el informe emitido este 29 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas, la zona con mayor probabilidad (90% en 48 horas y 90% en 7 días) está asociada a una onda tropical y se localiza aproximadamente a 390 km al sur-sureste de Playa Pérula, Jalisco. Esta podría convertirse en ciclón tropical en las próximas horas, por lo que se recomienda especial atención a su trayectoria y evolución.

Una segunda zona de baja presión se extiende frente a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días. Aunque por ahora presenta condiciones menos activas, se encuentra en un área propensa al fortalecimiento de sistemas tropicales.

Por último, se reporta una tercera zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, con 10% de probabilidad de desarrollo en 7 días. Se localiza a unos 650 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

