Tres zonas con posibilidad de ciclón se desarrollan en el Pacífico y Atlántico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informaron que mantienen en vigilancia tres zonas de baja presión, dos de ellas en el océano Pacífico y una más en el Atlántico, con distintas probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos días.
📍 En el Pacífico:
Una zona de baja presión al sur de la península de Baja California registra 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Actualmente se localiza a 490 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas.
Otra zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas mantiene un 70% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en 7 días. Se localiza a 370 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca.
📍 En el Atlántico:
Una zona de baja presión asociada con una onda tropical frente a la costa occidental de África mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.
Las autoridades meteorológicas recordaron a la población que estos sistemas se encuentran en constante vigilancia, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales, en especial las comunidades costeras del Pacífico mexicano.
