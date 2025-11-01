Tren que transportaba etanol explota tras chocar con unidad de mantenimiento

La colisión derivó en el descarrilamiento y posterior incendio del vagón. Según informaron autoridades municipales, el área afectada se encuentra bajo control y, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni personas heridas.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para realizar labores de emergencia y evitar riesgos a la población.