Tren que transportaba etanol explota tras chocar con unidad de mantenimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, un tren de carga que transportaba alcohol etílico, etanol, granos y vehículos se descarriló en la localidad de La Cuarta Manzana, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, provocando una fuerte explosión y un incendio que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros.
La colisión derivó en el descarrilamiento y posterior incendio del vagón. Según informaron autoridades municipales, el área afectada se encuentra bajo control y, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni personas heridas.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para realizar labores de emergencia y evitar riesgos a la población.
De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el tren siniestrado es operado por Ferromex y se dirigía del estado de Coahuila al Estado de México. La ARTF notificó del suceso a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), con quien se mantiene la coordinación para la investigación y atención del incidente.
