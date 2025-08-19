México

Tren Maya se descarrila en la estación de Izamal, Yucatán

Tren Maya se descarrila en la estación de Izamal, Yucatán
CAPTURA DE VIDEO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró el descarrilamiento de un convoy del Tren Maya en la localidad de Izamal, Yucatán, reportaron medios.

De acuerdo a los primeros reportes difundidos en redes sociales y medios locales, uno de los vagones se salió de las vías cuando la formación llegaba a la estación de Izamal.

Hasta el momento, no se han confirmado personas lesionadas ni fallecidas derivadas del incidente.

Autoridades federales y estatales aún no han emitido un informe oficial sobre la magnitud de lo ocurrido.

La causa del incidente se encuentra en investigación.

RYE-

tren Maya
se descarrila Tren Maya

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com